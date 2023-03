Wiceminister Sebastian Kaleta "przeciera oczy ze zdumienia", czytając stanowisko premiera

czytaj dalej

Rosyjski przedsiębiorca Artiom Uss, który w areszcie domowym w Lombardii oczekiwał na rozstrzygnięcie kwestii jego ekstradycji do USA, zbiegł i nie wiadomo, gdzie przebywa - piszą włoskie media. Zwracają uwagę, że Uss zbiegł po tym, gdy włoski sąd apelacyjny zgodził się na przekazanie go do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele amerykańskich władz oraz włoscy śledczy odbyli we wtorek naradę w prokuraturze w Mediolanie, w sprawie poszukiwań biznesmena.