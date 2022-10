Europejski trybunał zbada ograniczenie wypowiedzi posła. "Skutkiem może być zasądzenie zmiany regulaminu Sejmu"

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się skargą posła Michała Szczerby w sprawie wykluczenia go z obrad w trakcie tak zwanego kryzysu sejmowego z 2017 roku. - Jeżeli dojdzie do rozprawy, to skutkiem może być zasądzenie wobec Polski obowiązku zmiany regulaminu Sejmu - prognozowała w "Faktach po Faktach" publicystka Ewa Siedlecka. Adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram tłumaczyła w programie, że Trybunał oceni tu "standard debaty politycznej, publicznej" w Sejmie.