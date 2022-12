Trybunał w Strasburgu blokuje przymusowe przeniesienia sędzi

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie w sprawie sędzi karnistek przeniesionych do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zabezpieczenie to jest natychmiast wykonalne. "To kolejna sprawa sędziów represjonowanych za wydawane orzeczenia, w której ETPCz zdecydował się wydać środek tymczasowy" - napisał pełnomocnik sędzi Piotr Zemła.