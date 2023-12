Członkowie "trybunału dla polityków" o swojej pracy

Trybunał Stanu to organ konstytucyjny służący pociąganiu do odpowiedzialności konstytucyjnej, czyli sądzeniu tak zwanych deliktów konstytucyjnych - mówiła w programie "Tak jest" w TVN24 członkini tej instytucji, prawniczka Kamila Ferenc. Drugi z członków tego organu, Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mówił, że to "sąd dla polityków" i tłumaczył procedury związane z postawieniem kogoś przed obliczem tego organu.