Rozważam złożenie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego - przekazał w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Jego zdaniem nieprzekazanie przez szefa Rady pieniędzy z abonamentu mediom publicznym ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister kultury i dziedzictwa narodowego został zapytany, czy może wpłynąć na to, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała pieniądze z abonamentu publicznej telewizji i radiu.

Jak podkreślił Sienkiewicz, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ "nie rządzą tam jego polityczni koledzy". - Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - powiedział.

Szef resortu kultury zwrócił uwagę, że "to nie są pieniądze pana Świrskiego, pieniądze PiS". - To są pieniądze nie dla likwidatorów, nie dla ministra, tylko na działanie mediów publicznych. Nieprzekazywanie ich moim zdaniem ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawnego. Jeśli to dalej będzie się utrzymywało, będę chciał z takim wnioskiem wystąpić. To jest jeden z bardziej bolesnych skandali, ale z drugiej strony on obnaża sposób myślenia ekipy, która odchodzi także w wymiarze prezydenckim - stwierdził.

Sienkiewicz: decyzja o moim starcie w wyborach do PE należy do premiera

Sienkiewicz został zapytany na konferencji, czy podjął decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Nie. To zależy od premiera, gdzie on chce widzieć takich zawodników, jak ja - to po pierwsze. Po drugie, premier zapowiedział rekonstrukcję rządu, ta rekonstrukcja może mieć wiele wymiarów. Nie będę na pewno wyprzedzał ani komentował decyzji premiera w tej sprawie - powiedział szef MKiDN. - W tym temacie nie mieliśmy jeszcze żadnych konkretnych rozmów - dodał.

Według doniesień medialnych Bartłomiej Sienkiewicz ma kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 9 czerwca.

