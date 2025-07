Trybunał Stanu dla Manowskiej. Wniosek pięciu sędziów

Sprawa Manowskiej. Pięciu sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek w sprawie zwołania pełnego składu Źródło: TVN24

Jako pierwszy o wniosku poinformował Onet. Jego złożenie potwierdził na antenie TVN24 Przemysław Rosati, członek TS i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Wniosek, który został dzisiaj złożony, zmierza do tego, aby doszło do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu po to, żeby Trybunał Stanu mógł rozpoznać wnioski prokuratury w przedmiocie wyrażenia zgody lub odmowy na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pani Manowskiej - mówił Rosati.

Dodał, że "niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, w której nie możemy liczyć na to, biorąc pod uwagę dotychczasowe działanie pani Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu, że zostaną podjęte czynności oczekiwane przez prawo". - To znaczy, że wnioskom prokuratury zostanie nadany stosowny bieg, zostaną podjęte stosowne czynności, czyli tak naprawdę zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu - wskazał.

Mówił, że dotychczasowe działanie Manowskiej jako przewodniczącej Trybunału Stanu "polegało na de facto destrukcyjnym podejściu". - Dwukrotnie składaliśmy w przeszłości wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu po to, aby odbyć posiedzenie i doprowadzić do zmian w regulaminie Trybunału Stanu, tak żeby był on gotowy do spełniania swoich konstytucyjnych obowiązków. I niestety pani Manowska nie zwoływała posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu - wspomniał.

Rosati zaznaczył, że czynności, które łączą się z wnioskiem "powinny być podejmowane przez jednego z zastępców przewodniczącej Trybunału Stanu, bo trudno sobie wyobrazić, żeby osoba, której dotyczy wniosek, podejmowała czynności dotyczące bezpośrednio jej samej".

Rosati o procedurze dotyczącej uchylenia immunitetu

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wyraził nadzieję, że "dojdzie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 45 dni, odbycia posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu".

- Procedura zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu polega na tym, że osoba, której dotyczy taki wniosek (o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej - red.) ma prawo ustosunkować się do takiego wniosku. Posiedzeniu w tym zakresie powinien przewodniczyć jeden zastępców przewodniczącej Trybunału Stanu, bo wniosek, jak wiemy, dotyczy bezpośrednio pani Manowskiej - mówił.

Rosati wyjaśnił, że "jeżeli Trybunał Stanu wyrazi zgodę, to oznacza, że został uchylony immunitet", ale zaznaczył, że "w tym zakresie należy jeszcze poczekać na decyzję Sądu Najwyższego".

- Uchylenie immunitetu w Trybunale Stanu oznacza również, że przewodnicząca Trybunału Stanu zostaje zawieszona w prawach członka Trybunału Stanu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego - dodał.

- Jeżeli Trybunał Stanu nie wyrazi zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, czyli nie wyrazi zgody na uchylenie immunitetu, to w istocie rzeczy jest to przeszkoda formalna do dalszego prowadzenia postępowania karnego przez prokuraturę - zaznaczył.

Prokuratura chce uchylenia immunitetu Manowskiej

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar informował 16 lipca, że Prokuratura Krajowa złożyła do Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu dwa wnioski o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej - pierwszej prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu.

Poinformował, że prokuratura zebrała dowody, które "wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw". Wymienił: przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, sędzia Manowska miała przekroczyć swoje uprawnienia w okresie od 7 października 2021 roku do 14 lipca 2022 roku.

Prokuratura zaznaczyła, Manowska jest jednocześnie sędzią Sądu Najwyższego oraz przewodniczącą Trybunału Stanu - zachodzi zatem zbieg przepisów immunitetowych. Z tego powodu złożono dwa wnioski o uchylenie jej immunitetu.