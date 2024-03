czytaj dalej

Przed należącą do marszałka Sejmu Szymona Hołowni posesją na terenie powiatu sokólskiego (woj. podlaskie) ktoś zostawił obornik oraz opony. Natomiast na ogrodzeniu pojawiły się banery, na których czytamy: "Rolnicy dziękują za gazowanie i pałowanie w Warszawie" oraz "Zdrajca polskiej wsi". Marszałek wyjaśnił, że choć dom formalnie należy do niego, to mieszkają w nim jego rodzice. Powiedział, że nie chce wierzyć, iż zrobili to rolnicy.