TSUE podał datę kolejnej rozprawy dotyczącej praworządności w Polsce

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył na 9 czerwca kolejną rozprawę dotyczącą praworządności w Polsce. Chodzi o pytania prejudycjalne skierowane w 2018 roku do TSUE przez Naczelny Sąd Administracyjny. Dotyczyły one niemożliwości odwoływania się przez sędziów -kandydatów do Sądu Najwyższego od uchwał nowej KRS.