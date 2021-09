TK w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Prof. Maciej Gutowski komentuje

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przerwał rozpatrywanie wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w traktatach. Zdaniem profesora Macieja Gutowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu "nie ma tu żadnych wątpliwości konstytucyjnych", a "Trybunał Konstytucyjny nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia". Dodał, że Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zgodziła się na obowiązującą w prawie unijnym zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym.

Trybunał Konstytucyjny odroczył środową rozprawę dotyczącą wniosku premiera Mateusza Morawieckiego do 30 września, do godziny 12. - Ze względu na pojawiające się nowe okoliczności i podniesione nowe zarzuty, i celem zadania wnikliwych pytań - wyjaśniła prezes TK Julia Przyłębska. To już kolejny raz, kiedy TK nie podjął rozstrzygającej decyzji w tej sprawie.

Profesor Gutowski: nie ma tu żadnych wątpliwości konstytucyjnych

- To, co zostało zakwestionowane w kilku orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to polskie ustawy i zmiany na podstawie ich dokonane - mówił dalej. Dodał, że były one kwestionowane z perspektywy prawa unijnego i prawa międzynarodowego. - W związku z tym nie ma tu mowy o jakimkolwiek problemie konstytucyjnym - podkreślił.