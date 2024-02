Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Kosiniak-Kamysz: w najbliższych dniach poznamy projekt

czytaj dalej

Jedną z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej było zwolnienie z podatku emerytur do 5000 złotych. Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz była pytana, kiedy ta zapowiedź zostanie spełniona. - To wprost pytanie do pana ministra finansów pana Andrzeja Domańskiego, który odpowiedział, że będzie dowiezione. Jesteśmy w kontakcie, wiemy, że trwają różne wyliczenia - odpowiedziała.