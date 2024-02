Gawkowski: Trzeba szybko załatwić zmiany w TK. Kwiecień? Wolałbym marzec, a nawet luty

- 15 sędziów będzie wybieranych przez środowisko sędziowskie. Będzie nieco inaczej, bo nieco mniej będzie można zgłosić kandydatów z Sądu Najwyższego, nieco inaczej będzie w sądach okręgowych, ale wraca to do macierzy, która stanowiła o rozdziale funkcji państwa - sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej - dodał.

Gawkowski: trzeba szybko załatwić zmiany w Trybunale Konstytucyjnym

Na pytanie, czy zmiany w TK mogą zajść w kwietniu, odpowiedział, że "jest to możliwe". - Ale wolałbym marzec, a nawet luty. Mówimy o tym od dwóch miesięcy, a sprawy są w jakiejś kwestii zawieszone i ja takiego zawieszenia nie rozumiem. Patrzę na to, co TK może zrobić z orzeczeniem w sprawie budżetu. I co zrobi? Powie, że budżet był nielegalny i my mamy się stosować się do takiego orzeczenia? Ja nie jestem zwolennikiem tego, abyśmy szli na jakieś wojny z instytucjami państwa, ale żebyśmy je porządkowali - powiedział Gawkowski.