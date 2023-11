Trybunał Konstytucyjny zdecydował w sprawie zasad wynagradzania sędziów

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasady wynagradzania sędziów, określone w ustawie okołobudżetowej na 2023 rok, są niezgodne z konstytucją. Uznał przy tym niekonstytucyjność trzech przepisów z tej ustawy odnoszących się również do sędziów Sądu Najwyższego i TK.

Regulacje te w drugiej połowie grudnia zeszłego roku zaskarżyli do TK pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska , prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Trybunał orzekł w środę w składzie pięciu sędziów, orzeczenie zapadło jednogłośnie.

"Wynagrodzenia sędziów w ostatnich latach kształtowane są przez ustawodawcę w sposób całkowicie uznaniowy, zarówno co do zasad ustalania ich podstawy, jak i tempa wzrostu" - zaznaczył w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Rafał Wojciechowski. Dodał, że "taka uznaniowość nie powinna mieć miejsca w odniesieniu do wynagrodzeń sędziowskich", których szczególny charakter potwierdza konstytucja.