Kto miał rację w 2015 roku? Fogiel: Oczywiście, że PiS. I dziś PiS też ma rację

- To nie jest kwestia zero-jedynkowa, wyryta w skale, zapisana w konstytucji. To jest kwestia, która może ulegać zmianom ustawowym - stwierdził. Dopytywany, kto miał rację osiem lat temu, oświadczył, że "wtedy oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość miało rację". - I dziś oczywiście, że również Prawo i Sprawiedliwość ma rację, czego się pan innego ode mnie spodziewał? - dodał.

Fogiel: nie podzielam optyki ministra sprawiedliwości

W kontekście projektu zmian w TK Fogiel był pytany, czy zachowanie Suwerennej Polski podczas nadchodzącego głosowania będzie dla koalicjantów PiS "być albo nie być" w obozie partii rządzącej czy też niezależnie od tego pójdą razem do wyborów. - Zobaczymy, jak koledzy zagłosują, liczę, że zachowają się odpowiedzialnie, A to, kto, z kim i w jakiej konfiguracji pójdzie do wyborów, to jeszcze przed nami - odparł.