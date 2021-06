Środki tymczasowe i wyższość konstytucji nad prawem Unii. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył terminy rozpraw

RPO wnioskuje o wyłączenie Pawłowicz

Pierwsza ze spraw zainicjowana została pytaniem prawnym skierowanym do TK przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.