Trybunał Konstytucyjny o niezgodności unijnych przepisów z polskim prawem. Komentarze frakcji z europarlamentu

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik mówił, że "to jest dobry dzień dla Polski, dla Polaków", ponieważ Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej. - My nie jesteśmy żadnym popychlem, żeby jakiś urzędnik z Brukseli ustawiał nas do pionu co chwilę - powiedział w "Kropce nad i".