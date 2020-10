Co ksiądz profesor Wierzbicki powiedziałby premierowi i prezesowi PiS

Przede wszystkim jestem zaniepokojony o Polskę. Właśnie z takich wydarzeń dochodzi do sytuacji katastrofalnych - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog i etyk, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odniósł się do społecznych napięć po decyzji Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem Julii Przyłębskiej podjętej w sprawie dopuszczalności aborcji.

"Przede wszystkim jestem zaniepokojony o Polskę"

Jak wskazywał ksiądz profesor Wierzbicki, to nie Kościół jako cała instytucja powinien ponosić winę za społeczny gniew związany z orzeczeniem TK. Powiedział, że "używanie dużych kwantyfikatorów nigdy nie służy porozumieniu się". - Ale przede wszystkim jestem zaniepokojony o Polskę - podkreślił. - Właśnie z takich wydarzeń dochodzi do sytuacji katastrofalnych, radziłbym więcej spokoju - dodał.

"Myślę, że o to się upominają kobiety i trzeba ich wysłuchać"

"To jest moment, kiedy w naszych umysłach dokonują się jakieś przewartościowania"

"Zachęciłbym, żebyśmy wyszli przed kościół, każdemu podałbym rękę i zamienił kilka zdań"

Ksiądz profesor Wierzbicki został zapytany, co by zrobił w sytuacji, kiedy podczas mszy, której by przewodniczył, do kościoła weszłaby grupa protestujących z obraźliwymi hasłami na transparentach i przeszkadzałaby w odprawianiu mszy. - Zachęciłbym, żebyśmy wyszli przed kościół, każdemu podałbym rękę i zamienił kilka zdań. Nawet bym chyba przerwał mszę, bo w tym momencie chyba nawet nie jest istotne kontynuowanie Eucharystii. Nie bądźmy rytualistami - odpowiedział.