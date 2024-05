Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie. Poseł opuścił salę

Uchwała Sejmu z 6 marca o usunięciu skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego jest niekonstytucyjna - orzekł we wtorek TK. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów PiS. W trakcie rozprawy przedstawiciel Sejmu opuścił salę.

Przed rozpoczęciem rozprawy przedstawiciel Sejmu poseł Paweł Śliz (Polska2050 - TD) wniósł o to, aby sprawę tę TK rozpoznał w pełnym składzie. Do tej sprawy wyznaczony został bowiem skład trzech sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego.

TK nie uwzględnił tego wniosku, uzasadniając, że nie ma powodów do uznania tej sprawy za "szczególnie zawiłą", a tylko w takim przypadku mogłaby ona trafić na pełen skład. Natomiast uchwały - co do zasady - rozpoznawane są w Trybunale przez składy trzech sędziów.