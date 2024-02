Była decyzja w sprawie Schaba, teraz jednoosobowo "zawiesza" ją Trybunał Konstytucyjny

Natomiast pod koniec stycznia 52 sędziów apelacyjnych z Warszawy podpisało się pod apelem do ministra Bodnara, by ten odwołał całe kierownictwo tego sądu.

Trybunał Konstytucyjny "zawiesza" i "zakazuje"

Informację o tym postanowieniu TK przekazał - w imieniu Piotra Schaba - wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Arkadiusz Ziarko. Jak wynika z tego postanowienia, Trybunał Konstytucyjny, na posiedzeniu niejawnym, postanowił "zawiesić obowiązywanie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2024r." oraz "zakazać Ministrowi Sprawiedliwości wydawania decyzji o zawieszeniu Piotra Schaba w pełnieniu funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przyszłości na tych samych lub takich samych podstawach prawnych do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w niniejszej sprawie".

Decyzję wydał jednoosobowo Święczkowski, bliski człowiek Ziobry

Postanowienie TK zapadło w składzie jednoosobowym - wydał je sędzia Bogdan Święczkowski. Został on wybrany do Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. Wcześniej pełnił między innymi funkcję prokuratora krajowego. Uchodził za bliskiego współpracownika ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

W 2010 roku Święczkowski został wybrany na radnego śląskiego sejmiku wojewódzkiego, a w wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z listy PiS. Po zwycięstwie w wyborach nie chciał zrzec się statusu prokuratora w stanie spoczynku, co spowodowało, że nie objął mandatu poselskiego.

Dyscyplinowanie sędziów broniących praworządności

Schab zawieszony, a przemawiał na konferencji

29 stycznia sędzia Schab wypowiadał się na konferencji w SA w Warszawie. Pytany przez reportera TVN24 Sebastiana Napieraja o to, w jakim charakterze występuje, odparł, że "w charakterze osoby, która udziela panu informacji". - Myślę, że udzielanie informacji nie jest wyłączną domeną prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Natomiast pozwolę sobie wskazać, że mam do tego prawo niezależnie od postanowienia, stanowiska pana ministra sprawiedliwości, które zresztą budzi bardzo duże kontrowersje prawne - mówił wówczas.

Wskazywał, że "kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie zechciało zaopiniować negatywnie stanowisko ministra sprawiedliwości odnośnie odwołania mnie z funkcji". - Wobec powyższego powstaje zasadnicza wątpliwość prawna - ocenił. Jego zdaniem zaistniała wątpliwość, "czy zawieszenie to nie ustało, ex lege, z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa, przez Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie". I dodał: - Pozwalam sobie udzielić informacji, o której mowa, bo mam do tego rzecz jasna prawo, jako prezes, który odwołany ze swojej funkcji nie został.