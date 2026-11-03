ROZMOWA PIASECKIEGO Na rozpatrzenie w Trybunale czeka ponad tysiąc spraw. "Pan Święczkowski się nie przepracowuje" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Żurek: Święczkowski traktuje Trybunał Konstytucyjny jako miejsce przetrwania do powrotu Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski został w piątek czasowo odsunięty od obowiązków. Wywołało to spór między rządem a opozycją o legalność działania sędziów.

W "Rozmowie Piaseckiego" minister sprawiedliwości Waldemar Żurek krytycznie ocenił dotychczasową pracę Święczkowskiego w Trybunale. - Musimy mieć świadomość i świadomość mieli też pracownicy Trybunału, tak mi się wydaje, że pan Święczkowski się nie przepracowuje - powiedział.

- Późno przyjeżdża do Trybunału w tygodniu - to są legendy miejskie, które są potwierdzone. Bardzo wcześnie wychodzi z pracy. Często wyjeżdża na różne wyjazdy - wymieniał Żurek.

Zaznaczył, że w Trybunale na rozpatrzenie czeka wiele spraw. - Zamiast rozpoznawać te tysiące spraw obywateli, które leżą w szafach, to on traktuje po prostu Trybunał jak miejsce do przetrwania aż jego plenipotent, czy jego mocodawca Zbigniew Ziobro, wróci z zagranicy. I znowu zaczną robić państwo prywatne PiS - powiedział Żurek.

Korwin-Piotrowska: w Trybunale zalega 1171 spraw

O sprawach czekających na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym mówiła w poniedziałek sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała w piątek, że przejęła kierowanie TK. - Z naszego wstępnego audytu wynika, że w Trybunale zalega aż 1171 spraw - powiedziała. Jak dodała, "ponad 700" z nich nie nadano żadnego biegu. - Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 - poinformowała sędzia.

Z wykazu wynika, że 465 sprawom nadano bieg, a 706 jest na etapie kontroli wstępnej. W obu przypadkach w ogromnej większości są to skargi konstytucyjne.