Trzaskowski: Wiele kobiet w szpitalach czeka na terminację ciąży. Z dnia na dzień mają utracić to prawo

W szpitalach, również warszawskich, jest wiele kobiet, które czekają na terminację ciąży z powodu bardzo ciężkich wad płodu - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. - I te kobiety z dnia na dzień nagle mają utracić to prawo. To coś nieprawdopodobnego, to zabawa ludzkim życiem i ludzkimi emocjami - ocenił. Poinformował, że władze miasta będą z prawnikami analizować stan prawny po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw.