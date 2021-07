"Argumenty rzecznika są trafne, natomiast bardzo nie na rękę przewodniczącemu składu TK"

Dr Kładoczny: przewodniczący Piotrowicz najwyraźniej nie chce wysłuchać argumentów RPO

"Argumenty rzecznika są trafne, natomiast bardzo nie na rękę przewodniczącemu składu"

Jak podkreślał Kładoczny, "to jest o tyle ważne i słuszne, że rzecznik to podnosi, że mamy już orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, mówiące o tym, że jeżeli w składzie jest dubler, (…) to ten sąd nie jest sądem ustawionym ustawą, czyli nie powinien orzekać".

Jednocześnie Kładoczny podkreślał, że "sędzia przewodniczący ma prawo przerywać, można powiedzieć, kiedy chce". - Powinien to robić zgodnie z pewnymi zasadami sztuki, bo jeżeli z drugiej strony daje się wypowiedzieć pani doktor (Annie) Surówce-Pasek i ona się odnosi do tych argumentów, których dokończyć nie mógł doktor Paweł Filipek z biura RPO, to w takim razie to jest nierówność stron. To nie jest fair takie prowadzenie sprawy - dodał.