Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jakub Stelina do Julii Przyłębskiej: pani kadencja jako prezes TK już wygasła

Sędzia TK do Przyłębskiej: pani kadencja już wygasła

Sędzia wskazał, że Przyłębska została powołana na prezesa TK 21 grudnia 2016 roku, ukształtowanego w całości przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, a zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy kadencja prezesa trwa sześć lat. "Co prawda przepis ten, podobnie jak zdecydowana większość innych przepisów zarówno tej ustawy, jak i ustawy o statusie sędziów TK, wszedł w życie 3 stycznia 2017 r., to bez wątpienia znajduje on zastosowanie począwszy od tego dnia do Trybunału Konstytucyjnego istniejącego w tym dniu" - dodał.