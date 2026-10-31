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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała nawiązanie kontaktu z sędziami

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Komunikat sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Kierująca Trybunałem Konstytucyjnym sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że nawiąże bezpośredni kontakt z sędziami pozostającymi poza siedzibą TK. Chce ustalić, kiedy i w jaki sposób będą mogli wejść do siedziby Trybunału.

W opublikowanym w sobotę na stronie TK komunikacie Korwin-Piotrowska poinformowała o zamiarze skontaktowania się z pozostałymi sędziami, których nie ma w gmachu Trybunału.

"Nawiążę bezpośredni kontakt w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby Trybunału" - zapowiedziała. 

Przypomniała też, że na dzień 3 listopada zwołała posiedzenie Zgromadzenia ogólnego w celu rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. "Jest to kwestia kluczowa dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał" - napisała. 

Podkreśliła, że "nadrzędnym celem wszystkich działań musi być przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w sposób zgodny z przepisami oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pracownikom i sędziom Trybunału Konstytucyjnego oraz osobom przebywającym w pobliżu siedziby Trybunału". 

Wcześniej sędzia kierująca pracami Trybunału wydała zarządzenie, w którym zaleciła sędziom wykonywanie swoich prac poza siedzibą TK, a także zawiesiła wykonywanie obowiązków pracownikom z zachowaniem ich wynagrodzenia.

"W związku z wydanymi w dniu 30.10.2026 r. przeze mnie zarządzeniami o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego [...] kieruję pracami Trybunału Konstytucyjnego zastępując Prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - brzmi treść zarządzenia wydanego w przed południem przez sędzię TK Annę Korwin-Piotrowską.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

W piątek wieczorem na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o „zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazał na konferencji prasowej Waldemar Żurek, do TK trafiły prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Obowiązki prezesa przejęła Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia o najdłuższym stażu. Przekazała, że razem z sześciorgiem sędziów wybranych do TK przez Sejm obecnej kadencji, przebywa w siedzibie TK. 

Zgromadzony przed TK tłum próbował siłowo przedostać się na teren TK, przecięte zostało zabezpieczenie na furtce w ogrodzeniu.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i wszedł w nocy do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż był powstrzymywany. Na sobotę zwołał pilne konsultacje z z liderami środowisk parlamentarnych.

Źródło: PAP
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