Weszliśmy za kulisy protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

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Zgromadzeni przed budynkiem TK mówią, że walczą tutaj o praworządność, normalność i sprzeciwiają się politykom w togach. Jednocześnie w Trybunale nie przeszkadza im ani Bogdan Święczkowski, który startował do Sejmu z list PiS, ani Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, którzy do ław trybunalskich przesiedli się wprost z ław sejmowych.

Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, był przed Trybunałem Konstytucyjnym, żeby pokazać, jak wygląda miasteczko i porozmawiać z uczestnikami manifestacji.

Zamiast tysiąca - kilkadziesiąt osób