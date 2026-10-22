Weszliśmy za kulisy protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Zgromadzeni przed budynkiem TK mówią, że walczą tutaj o praworządność, normalność i sprzeciwiają się politykom w togach. Jednocześnie w Trybunale nie przeszkadza im ani Bogdan Święczkowski, który startował do Sejmu z list PiS, ani Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, którzy do ław trybunalskich przesiedli się wprost z ław sejmowych.
Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, był przed Trybunałem Konstytucyjnym, żeby pokazać, jak wygląda miasteczko i porozmawiać z uczestnikami manifestacji.
Zamiast tysiąca - kilkadziesiąt osób
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