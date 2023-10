Pusta wokanda Trybunału Konstytucyjnego. Na rozstrzygnięcie czeka m.in. sprawa miliardów euro z KPO

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego, w zakładce zawierającej jego wokandę, jest pustka. Nie widnieją tam obecnie żadne terminy rozpraw. Jednym z powodów może być poważny spór wewnętrzny o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski TK. To z kolei uniemożliwia zebranie się pełnego składu Trybunału i zajęcie się nowelą przepisów o Sądzie Najwyższym, która zdaniem rządzących miałaby odblokować miliardy euro unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Tymczasem w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o ocenę konstytucyjności unijnych przepisów dotyczących zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Obecna sytuacja w TK wskazuje, że ma niewielkie szanse na rozpatrzenie w najbliższym czasie.

Profesor Andrzej Zoll, były prezes TK i były Rzecznik Praw Obywatelskich , stwierdził w rozmowie z TVN24, że instytucja TK to "kamień węgielny dla porządku prawnego". - Jeżeli nie będziemy mieć uporządkowanych spraw z Trybunałem Konstytucyjnym, to będzie nam bardzo trudno budować porządek prawny, który byłby zgodny z konstytucją - dodał.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym

Na początku stycznia sześciu sędziów TK (Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski i Bogdan Święczkowski) skierowało pismo do Julii Przyłębskiej i do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zażądali zwołania Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK i wyłonienia kandydatur, spośród których prezydent wskaże nowego prezesa. Autorzy wyrazili przekonanie, że na podstawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK kadencja dotychczasowej prezes dobiegła końca.

Rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego informowała na początku marca, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło wówczas uchwałę, w której stwierdzono brak podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na prezesa Trybunału.

Spór o kadencję Przyłębskiej utrudnia zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Zasiada w nim 15 sędziów, jednak przepisy wskazują, że w ważniejszych sprawach, powinien on orzekać w składzie co najmniej 11 sędziów. Pismo sześciu sędziów TK, kwestionujących piastowanie przez Julię Przyłębską stanowiska prezeski TK pomimo zakończenia, ich zdaniem, jej kadencji w grudniu 2022 roku, wskazuje na poważny rozłam w jego składzie. Pełen skład Trybunału miał się zebrać m.in. w sprawie styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą prezydent Andrzej Duda skierował w lutym do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej. Termin rozprawy TK w sprawie noweli o SN był wyznaczony na 27 czerwca, został jednak zdjęty z wokandy. Na razie nie ma nowego terminu na rozpatrzenie wniosku prezydenta.