Projekty ustaw w sprawie Trybunału Konstytucyjnego z poparciem komisji

Projekty reformujące Trybunał Konstytucyjny zyskały poparcie sejmowej komisji sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu parlamentarzyści mają przystąpić do kolejnego czytania. Gdyby projekty zostały przyjęte, oznaczałoby to między innymi, że wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" są "nieważne i nie wywierają skutków".