Stwierdzenie, że kilku sędziów zostało wybranych do Trybunału Konstytucyjnego w poprzednich latach "z rażącym naruszeniem prawa" i w konsekwencji uznanie, że "Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego", a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do sprawowania funkcji prezesa tego organu - to najważniejsze punkty projektu uchwały w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, którym ma się zająć Sejm. Do treści projektu dotarła reporterka TVN24 Agata Adamek. Więcej o proponowanych zmianach mówiła w programie "W kuluarach".

"Rozmowy toczyły się do ostatniej chwili"

- Pytaliśmy (polityków w Sejmie - red.), kiedy będzie wreszcie uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Taka uchwała była zapowiadana jeszcze przed wyborami. No i potem nastąpiły długie tygodnie ustaleń koalicyjnych, jak ta uchwała ma brzmieć, jak szeroko ma sięgać, jaki zakres ma przybrać. I w końcu jest. Będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Konsultacje na jej temat trwały jeszcze do piątkowego wieczoru - relacjonowała reporterka. Reporter TVN24 Radomir Wit mówił, że w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w koalicji rządzącej "analizowane były różne warianty i ścieżki". Również on przyznał, że "rozmowy toczyły się do ostatniej chwili", a przyspieszenie w pracach nad projektami dotyczącymi TK wynikało między innymi ze zniecierpliwienia ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. - Doszło już do takiego momentu kulminacyjnego w koalicji, kiedy resort sprawiedliwości jasno wyartykułował, że "albo to robimy, albo zrobi się, najdelikatniej rzecz ujmując, niemiło, że to nie może trwać wiecznie, te przepychanki na poziomie politycznym nie mogą tyle trwać - opowiadał. Mówił też, że istnieje pomysł, żeby to z Senatu wyszedł projekt w sprawie zmian w konstytucji dotyczących funkcjonowanie TK.