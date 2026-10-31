Polska "Punktem wyjścia jest naruszenie konstytucji przez prezydenta". Były wiceprezes TK o "wątpliwościach" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Biernat o sytuacji w TK: tego jeszcze nie przerabialiśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W piątek Anna Korwin-Piątkowska jako najstarsza stażem sędzia TK zarządziła przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Powołała się przy tym na ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych. Opinie prawników co do tej decyzji nie są jednoznaczne.

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Decyzja sędzi Korwin-Piotrowskiej. "Dopuszczalny mechanizm"

- Odpowiedzialny prawnik nie może powiedzieć, że nie ma wątpliwości - powiedział w sobotę w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były wiceprezes TK Stanisław Biernat, pytany o formułę prawną zastosowaną przez sędzię Korwin-Piotrowską. Wskazał, że "jest to rozwiązanie, które zostało zastosowane pierwszy raz".

Gość Konrada Piaseckiego stwierdził, że "nie miałby wątpliwości" co do zastosowania przepisów innych ustaw w odniesieniu do spraw nieuregulowanych przez ustawę o TK.

- Druga sprawa, co do której można mieć wątpliwości, to jest to, czy można było zastosować konstrukcję przerwy w pełnieniu obowiązków przez prezesa i wiceprezesa. Wątpliwość wynika z tego, że w przepisie prawa o ustroju sądów powszechnych mowa o stosowaniu takiej przerwy w odniesieniu do sędziów. Tutaj akurat chodziło o przerwę w odniesieniu do prezesa i wiceprezesa - dodał.

- Ale nie może być tak, żeby prawo było bezradne w sytuacji, kiedy są bardzo poważne zarzuty co do sposobu sprawowania urzędu [...] przez prezesa i wiceprezesa - stwierdził Biernat. Jak zaznaczył "sam mechanizm był dopuszczalny".

Sytuacja w TK. "Tego jeszcze nie przerabialiśmy"

Biernat zgodził się, że wydarzenia w TK i wokół Trybunału są bezprecedensowe. - Tego jeszcze nie przerabialiśmy, ale bardzo poważnym usprawiedliwieniem jest ta sytuacja, w której to się odbywa - też jest bez precedensu. Nigdy w kilkudziesięcioletniej historii Trybunału nie było tak, żeby prezydent odmawiał zorganizowania ślubowania prawidłowo wybranych sędziów - podkreślił.

- Punktem wyjścia jest bezprecedensowe naruszenie konstytucji przez prezydenta i prezesa trybunału, który odmówił dopuszczenia do służby prawidłowo wybranych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w sposób "rezerwowy" wtedy, kiedy prezydent nie wykonał swoich obowiązków. Bezprecedensowość jest konsekwencją tego, że Trybunał działa w sytuacji nienormalnej - mówił sędzia TK w stanie spoczynku.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki wszedł do siedziby TK, choć w drzwiach doszło do przepychanki.

- Proszę zwrócić uwagę na paradoks. To była pierwsza okazja spotkania się prezydenta z tymi sędziami, ale w jakże nienormalnych i żenujących okolicznościach - skomentował Biernat.

- Do wczoraj popołudnia byłem pesymistą ze względu na to, że sytuacja wytworzona przez odmowę przyjęcia ślubowania mogła utrwalić się na całe lata i sparaliżować Trybunał. Teraz jestem pesymistą z innego powodu. Wydaje się, że rozwiązanie proceduralne, które zostało zastosowane przez sędzię Korwin-Piotrowską, nie będzie uznane przez prezydenta, który ma przecież kompetencje dotyczące powoływania prezesa Trybunału - podsumował gość TVN24.

Zgodnie z art. 194 konstytucji, prezesa oraz wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK.