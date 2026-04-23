Polska Trybunał pod lupą prokuratury. Politycy o "prywatnym poletku i "funkcjonariuszu partyjnym"

W Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm. Jak przekazała rzeczniczka prokuratura generalnego, prokurator Anna Adamiak, zostanie zbadana między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Na początku kwietnia prezes Trybunału Konstytucyjnego odmówił uznania czworga sędziów wybranych przez Sejm na nowych sędziów TK. - Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - powiedział wtedy Bogdan Święczkowski.

O śledztwo prokuratury oraz działania Święczkowskiego pytał w czwartek polityków w Sejmie reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

Schetyna o "prywatnym poletku"

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna był pytany, czy działania prokuratury mogą zakończyć spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Nie może państwo być bezradne. Jak widzę, jak Święczkowski wybiera sędziów, którym części daje pokoje, część odsyła do biblioteki albo każe siedzieć na korytarzu, jeżeli nie daje tematów pracy do przygotowania, do orzekania, robi sobie prywatne poletko - ocenił.

Dodał też, że z uznaniem przyjął wniosek prokuratury. - On [Święczkowski - red.] chce gwarantować sobie większość, żeby Trybunał Konstytucyjny był tak, jak dotychczas w ostatnich latach, w domenie PiS-u i żeby mógł po prostu blokować funkcjonowanie rządu - stwierdził senator KO.

Suchoń o Święczkowskim. "Jest funkcjonariuszem partyjnym"

- To, że Bogdan Święczkowski jest funkcjonariuszem partyjnym PiS-u, wszyscy wiemy. Tutaj pytanie jest tylko jedno: czy dzisiejsze zachowania pana Święczkowskiego to jest wynik uzgodnienia tego postępowania z kierownictwem politycznym PiS-u i kiedy było to uzgodnione - powiedział z kolei szef klubu Centrum Mirosław Suchoń, komentując wydarzenia wokół TK.

Nawiązał również do byłej prezes TK Julii Przyłębskiej i ocenił, że - tak jak ona - odbywa konsultacje z PiS-em.

Van Heukelom z apelem do Żurka

Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom była pytana, czy wszczęte przez prokuraturę śledztwo sprawi między innymi, że Święczkowski dopuści sędziów TK do pracy. - Nie wyobrażam sobie, żeby prezes Trybunału Konstytucyjnego, który jest doświadczonym, wieloletnim prokuratorem (...) miał się ugiąć przed wybrykami pana ministra Żurka - oceniła.

- Gdyby mnie ktoś pytał, doradzałabym panu prezesowi Święczkowskiemu, aby nie cofał się ani na krok, więc panie Żurek, jestem do znalezienia w Sejmie. Jak pan chce wszystkich aresztować, którzy tak doradzają, to jestem do dyspozycji - powiedziała, zwracając się do ministra sprawiedliwości.

Wieczorek o rozwiązaniu sporu wokół TK

Dariusz Wieczorek z Lewicy, komentując śledztwo prokuratury, stwierdził, że nie ma wątpliwości, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zaprzysiężeni. - Problem jest u pana Święczkowskiego, czemu nie daje im pracować - zaznaczył.

Pytany, czy istnieje jego zdaniem sposób na rozwiązanie sporu wokół TK, odparł: - Ten pat rozwiążemy, jeżeli koalicja 15 października wygra wybory i będzie miała zdolność odrzucania weta prezydenta.

