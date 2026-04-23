Polska

Trybunał pod lupą prokuratury. Politycy o "prywatnym poletku i "funkcjonariuszu partyjnym"

Bogdan Święczkowski
Schetyna o sporze wokół TK. "Nie może państwo być bezradne"
Bogdan Święczkowski chce gwarantować sobie większość, żeby Trybunał Konstytucyjny był w domenie PiS-u tak, jak w ostatnich latach - ocenił senator KO Grzegorz Schetyna. Śledztwo prokuratury w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów TK komentowała też między innymi posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która zwróciła się z apelem do szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka.

W Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm. Jak przekazała rzeczniczka prokuratura generalnego, prokurator Anna Adamiak, zostanie zbadana między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Na początku kwietnia prezes Trybunału Konstytucyjnego odmówił uznania czworga sędziów wybranych przez Sejm na nowych sędziów TK. - Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - powiedział wtedy Bogdan Święczkowski.

O śledztwo prokuratury oraz działania Święczkowskiego pytał w czwartek polityków w Sejmie reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

Schetyna o "prywatnym poletku"

Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna był pytany, czy działania prokuratury mogą zakończyć spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Nie może państwo być bezradne. Jak widzę, jak Święczkowski wybiera sędziów, którym części daje pokoje, część odsyła do biblioteki albo każe siedzieć na korytarzu, jeżeli nie daje tematów pracy do przygotowania, do orzekania, robi sobie prywatne poletko - ocenił.

Dodał też, że z uznaniem przyjął wniosek prokuratury. - On [Święczkowski - red.] chce gwarantować sobie większość, żeby Trybunał Konstytucyjny był tak, jak dotychczas w ostatnich latach, w domenie PiS-u i żeby mógł po prostu blokować funkcjonowanie rządu - stwierdził senator KO.

Suchoń o Święczkowskim. "Jest funkcjonariuszem partyjnym"

- To, że Bogdan Święczkowski jest funkcjonariuszem partyjnym PiS-u, wszyscy wiemy. Tutaj pytanie jest tylko jedno: czy dzisiejsze zachowania pana Święczkowskiego to jest wynik uzgodnienia tego postępowania z kierownictwem politycznym PiS-u i kiedy było to uzgodnione - powiedział z kolei szef klubu Centrum Mirosław Suchoń, komentując wydarzenia wokół TK.

Nawiązał również do byłej prezes TK Julii Przyłębskiej i ocenił, że - tak jak ona - odbywa konsultacje z PiS-em.

Van Heukelom z apelem do Żurka

Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom była pytana, czy wszczęte przez prokuraturę śledztwo sprawi między innymi, że Święczkowski dopuści sędziów TK do pracy. - Nie wyobrażam sobie, żeby prezes Trybunału Konstytucyjnego, który jest doświadczonym, wieloletnim prokuratorem (...) miał się ugiąć przed wybrykami pana ministra Żurka - oceniła.

- Gdyby mnie ktoś pytał, doradzałabym panu prezesowi Święczkowskiemu, aby nie cofał się ani na krok, więc panie Żurek, jestem do znalezienia w Sejmie. Jak pan chce wszystkich aresztować, którzy tak doradzają, to jestem do dyspozycji - powiedziała, zwracając się do ministra sprawiedliwości.

Wieczorek o rozwiązaniu sporu wokół TK

Dariusz Wieczorek z Lewicy, komentując śledztwo prokuratury, stwierdził, że nie ma wątpliwości, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zaprzysiężeni. - Problem jest u pana Święczkowskiego, czemu nie daje im pracować - zaznaczył.

Pytany, czy istnieje jego zdaniem sposób na rozwiązanie sporu wokół TK, odparł: - Ten pat rozwiążemy, jeżeli koalicja 15 października wygra wybory i będzie miała zdolność odrzucania weta prezydenta. 

Czytaj także:
Na miejscu jest straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Płonie dziesięć hektarów młodego lasu. "Pożar wchodzi głębiej"
Olsztyn
Zespół Riverside, Mariusz Duda, 2008 rok
Mariusz Duda opuszcza zespół Riverside. "Jestem zmęczony udawaniem"
Kultura i styl
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Wielkie plany SpaceX. Własne GPU i kompleks Terafab w Teksasie
BIZNES
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
METEO
Kontrola sanepidu w magazynie firmy RegioJet
Sanepid wszedł do magazynu kolejowej spółki. "Decyzja o zamknięciu obiektu"
Kraków
Andrzej Kowalski
Kim jest gen. Andrzej Kowalski? To on zastąpi Cenckiewicza
Polska
imageTitle
Historyczny sukces Niemca. Wygrał królewski etap w Alpach
EUROSPORT
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Dlaczego "wygrany" Cenckiewicz odchodzi? W tle prawna telenowela
Marcin Złotkowski
Reklamacja spóźnionej paczki
To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła
BIZNES
AdobeStock_1795816872
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy w sobotę aura będzie nam sprzyjać
METEO
Do zdarzenia doszło w Cesarce pod Strykowem (Łódzkie)
Chciała ratować psa, została porażona prądem. Są zarzuty
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Świątek popędziła po awans. Przezwyciężyła krótki kryzys
EUROSPORT
Wywrócony tir na węźle Konotopa
12 godzin blokady estakady i zniszczone ekrany. Jest zarzut dla kierowcy
WARSZAWA
Na karoserii rozległe ogniska korozji
Jeździł skorodowanym autem "na aplikację"
Lublin
Dziewczynka nie odstępowała policjantki na krok
Dwulatka uciekła do sąsiadki. Zabrała ją pijana kobieta. "To nie moja mama!"
Białystok
Szef pakistańskiej armii Asim Munir 
To on ma być kluczową postacią w mediacjach między USA a Iranem
Świat
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali "na pracownika banku". Ponad 100 osób poszkodowanych
Łódź
imageTitle
Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie w Madrycie - zapis relacji
EUROSPORT
Służby w pobliżu miejsca ataku
Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn usłyszał krzyk przez telefon: niedźwiedź!
Martyna Sokołowska
Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Budowali kompleks basenów. Betoniarka przygniotła pracownika
Kraków
szczepionka
"To jest szczepionka na raka". Ale wciąż zbyt mało osób o tym wie
Zdrowie
imageTitle
Jan Bednarek wsparł akcję Łatwoganga. Taką wiadomość wysłał youtuberowi
EUROSPORT
Sprzedawali narkotyki przez szyfrowane komunikatory
Służby uderzyły w dilerów. Narkotyki, gotówka i sprzęt do uprawy konopi
Opole
Wypadek w Makowcu
Auto zepchnięte wprost pod ciężarówkę. Nie żyje 19-latek
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
"Coś poważnego musiało się stać wokół jego osoby, że odchodzi w takim trybie"
Polska
imageTitle
Koniec sezonu dla Lamine'a Yamala. Co z mistrzostwami świata?
EUROSPORT
Donald Trump na terenie Białego Domu
Kolejna dymisja w administracji Trumpa. Media o kulisach
Maciej Wacławik
Sprawa dotyczy 5,5 tysiąca samochodów
Tysiące aut z fikcyjnymi badaniami. "Pseudohandlarz" dogadał się z diagnostami
Kraków

