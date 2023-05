RPO: Tej sprawy nie można rozwiązać na szybko. Potrzebna jest refleksja i gruntowna reforma

Trybunał musi zebrać się w pełnym składzie, by rozpatrzeć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, którą do trybunału przesłał prezydent. Jak na razie takie posiedzenie się nie odbyło ze względu na trwający w Trybunale Konstytucyjnym konflikt między sędziami.

Wiącek: Nie możemy tej sprawy rozwiązać na szybko. Potrzebna jest gruntowna reforma

RPO o Trybunale: to jest kryzys, w którym tkwi instytucja

Pytany, co można zrobić, by "na szybko" rozwiązać konflikt w Trybunale Konstytucyjnym, Wiącek odparł: - To jest kryzys, w którym tkwi instytucja. My nie możemy tej sprawy rozwiązać na szybko. Potrzebna jest refleksja i gruntowna reforma zasad działania tego organu - dodał.