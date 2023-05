PiS chce zmian w Trybunale Konstytucyjnym. "Całkowite rozbieranie po kawałku instytucji państwa"

To jest klasyczne zagranie PiS-u. Przecież sami zmienili zasady obowiązujące w trybunale i teraz jest tego odkręcanie - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Odnosiła się do proponowanych przez PiS zmianach w działaniu Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem profesora Radosława Markowskiego z Uniwersytetu SWPS takie działanie to jest "robienie pod siebie reguł gry".

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt zmian w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym . Nowe przepisy mają zmniejszyć minimalną liczebność Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału (tj. 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 sędziów do 9.

Trybunał musi zebrać się w pełnym składzie, by rozpatrzeć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, którą do trybunału przesłał prezydent. Jak na razie takie posiedzenie się nie odbyło ze względu na trwający w TK konflikt między sędziami.

Dr Materska-Sosnowska: to jest całkowite rozbieranie po kawałku instytucji państwa

Jak mówiła, za taką propozycją zmian może stać potrzeba sprawdzenia lojalności członków TK, potrzeba "odblokowania Trybunału ze względu na Unię Europejską" czy też "potrzeba wpływu i sprawczości dla Jarosława Kaczyńskiego ". - Dla mnie to było skojarzenie z Ostrołęką (z elektrownią w Ostrołęce - red.) - "postawimy Ostrołękę, źle działa, to rozbierzemy Ostrołękę" - dodała.

Zdaniem Materskiej-Sosnowskiej "to nie jest żadna sprawczość, tylko to jest całkowite rozbieranie po kawałku instytucji państwa, które w ostateczności bardzo źle się dla nas skończy".

Profesor Markowski: to jest robienie pod siebie reguł gry

Profesor Markowski wspominał, że ustrój demokratyczny oparty jest między innymi na jasnych "regułach gry". - Demokracja to jest ustrój zinstytucjonalizowanej niepewności. To znaczy mają być pewne reguły gry, pewne procedury i pewne zapisy konstytucyjne, z niepewnym wynikiem. Demokracja jest ustrojem, w którym nie wiadomo co się stanie, a stanie się w zależności od tego, jaka jest konfiguracja większości - powiedział. Przywoływał przykład z historii USA, z lat 30. XX wieku, kiedy to ówczesnemu prezydentowi Franklinowi Delano Rooseveltowi podpowiadano w sprawie ewentualnego rozszerzenia składu amerykańskiego Sądu Najwyższego, co mogłoby przynieść mu polityczne korzyści, jednak - jak mówił Markowski - ostatecznie do tego nie doszło, bo nastąpiło "samopowstrzymywanie się przed dokonywaniem gwałtu na tradycji".