Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie pytań premiera o konstytucję i prawo unijne

W połowie czerwca unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders zwrócił się z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim. Prośba nie została spełniona i teraz Trybunał pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej na rozprawie ma wydać w tej sprawie orzeczenie.

Szef rządu zakwestionował przepisy, które w zaskarżonym rozumieniu uprawniają lub zobowiązują organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny. Jak podkreślono we wniosku premiera takie rozumienie przepisu "budzi daleko idące i uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, nie znajdując żadnego potwierdzenia w tekście traktatów będących przedmiotem kontroli TK".

Trybunał orzeka w niepełnym składzie

Premier zaskarżył też normę Traktatu w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą. Istotne zastrzeżenia konstytucyjne premiera budzi też zaskarżony przez niego przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Skład orzekający TK w tej sprawie, to pięcioro sędziów z prezes Trybunału Julią Przyłębską, jako przewodniczącą, sprawozdawcą Bartłomiejem Sochańskim oraz Leonem Kieresem, Jakubem Steliną i Michałem Warcińskim. Niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował do TK, aby sprawa została przekazana do rozpoznania pełnemu składowi Trybunału.

W pierwszej połowie czerwca unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wysłał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim. Wskazał na obawy, "jakie budzi ten wniosek w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności". Chodzi o wniosek skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego do TK pod koniec marca. Polscy ministrowie zostali poproszeni o odpowiedź w ciągu miesiąca.