Budka apeluje do Gowina: poszukajmy wspólnego kandydata

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zwrócił się z apelem do wicepremiera Jarosława Gowina, by wraz z opozycją poszukał wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, którego mógłby wybrać Sejm po "pseudoorzeczeniu" - jak je określił - wydanym przez Trybunał Konstytucyjny. - Panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli - zwrócił się Budka do lidera Porozumienia.

"Pseudoorzeczenie pseudotrybunału konstytucyjnego"

Zwrócił uwagę, że czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ogłosił sędzia Stanisław Piotrowicz, który - jak przypomniał - był prokuratorem w stanie wojennym. - To pokazuje, że nie ma innej opcji aniżeli opcja "zero" w sądzie konstytucyjnym. Po wyborach należy zbudować sądownictwo w Polsce od nowa, gwarantując przestrzeganie polskiej konstytucji, prawa europejskiego i elementarnych, obywatelskich praw - zaznaczył Budka.

"Wzywam byśmy wspólnie znaleźli kandydata, który przejdzie w Sejmie"

Jak dodał, słowa te kieruje do wicepremiera, prezesa Porozumienia, Jarosława Gowina, którego posłowie - jak zaznaczył - zgłaszali już wątpliwości do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. - Tak, panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli, by znaleźć takiego kandydata, który uzyska większość głosów w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów i należy to wspólnie zrobić - zaapelował Budka.