Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej bada wniosek premiera Mateusza Morawieckiego co do zgodności z konstytucją wybranych przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Wątpliwości premiera budzą między innymi przepisy prawa unijnego, umożliwiające odstąpienie od stosowania polskiej konstytucji.

"Konstytucja wskazuje, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego"

O to, czy polska konstytucja stoi w sprzeczności z jakimikolwiek przepisami traktatu o Unii Europejskiej pytany był na antenie TVN24 doktor habilitowany Piotr Bogdanowicz, specjalista prawa europejskiego.

- W mojej ocenie nie stoi i to jest chyba największy zarzut, jaki mam do wniosku premiera. Premier próbuje stworzyć pozór sprzeczności pomiędzy polską konstytucją a prawem Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym niezależności sądownictwa czy niezawisłości sędziów. Próbuje stworzyć niejako uzasadnienie dla reformy wymiaru sprawiedliwości - skomentował. Ocenił przy tym, że reformy te "naruszają nie tylko prawo Unii Europejskiej, ale także polską konstytucję".

Prawo UE czy konstytucja. Co ma pierwszeństwo?

Bogdanowicz zwrócił uwagę, że "konstytucja jednocześnie wskazuje, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego". - A więc to ta sama konstytucja wskazuje, że prawo Unii Europejskiej, jako element szerszego prawa międzynarodowego, powinno być przestrzegane - tłumaczył.

- W 2004 roku, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, to zgodziła się na ograniczenie części swojej suwerenności, ale też zgodziła się, że na terytorium Polski będzie obowiązywało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W świetle tego orzecznictwa nie ma żadnej wątpliwości, że w przypadku konfliktu, a tutaj tego konfliktu nie ma, pomiędzy konstytucją państwa członkowskiego a prawem Unii Europejskiej nadrzędne jest prawo Unii Europejskiej, to prawo ma pierwszeństwo - dodał.