Rozprawa przed TK "to ustawka przez wyrokiem TSUE, który ma zapaść 15 lipca"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawie na pewno uzna Izbę Dyscyplinarną za niezgodną z traktatami - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Wojciech Sadurski, prawnik z Uniwersytetu w Sydney, mówiąc o zaplanowanym na czwartek posiedzeniu TSUE. Tego dnia Trybunał Konstytucyjny ma wrócić do przerwanej we wtorek rozprawy dotyczącej wyższości prawa unijnego nad polskim. Zdaniem Sadurskiego, te dwie sprawy są ze sobą powiązane.

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego z końca marca dotyczącym zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Premier we wniosku zapytał między innymi o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Sadurski powiedział, że jeżeli tak by się stało, to rząd może zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, jak mówił, "może zignorować ten wyrok, ale oczywiście tego nie zrobi, dlatego, że to jest na wniosek rządu". - Po drugie, może twierdzić, że będzie dążył do zmiany traktatów, ale zmiana Traktatu o Unii Europejskiej wymaga jednomyślności i jest to faktycznie niemożliwe. Trzecie to udawać, że nic się nie stało i powoli liczyć się z polexitem - wymieniał.