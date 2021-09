Rozprawa przed TK i spięcie między sędzią Pawłowicz a zastępcą RPO

Do wymiany zdań między sędzią Trybunału Konstytucyjnego Krystyną Pawłowicz a zastępcą rzecznika Praw Obywatelskich Maciejem Taborowskim doszło w trakcie rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Dotyczy ona wniosku premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Pawłowicz wielokrotnie przerywała Taborowskiemu, uniemożliwiając mu odpowiadanie na zadawane pytania.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny wznowił rozprawę w sprawie wniosku premiera dotyczącego zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym . Sędziowie rozpoczęli zadawanie pytań stronom. Ogłoszono przerwę do godziny 15.30.

Taborowski do Pawłowicz: nie dała mi pani sędzia dokończyć odpowiedzi

W trakcie rozprawy doszło do wymiany zdań między sędzią Krystyną Pawłowicz a zastępcę RPO Maciejem Taborowskim.

Pawłowicz zapytała "na jakiej podstawie, którego przepisu, bo do tego Polska się zobowiązała, RPO zalicza orzecznictwo TSUE do źródeł prawa Unii Europejskiej i gdzie konkretnie w hierarchii źródeł prawa unijnego znajduje się orzecznictwo TSUE".

Taborowski powiedział, że "odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta". - Orzecznictwo TSUE nie jest źródłem prawa unijnego - powiedział. - Jeszcze raz proszę powtórzyć - wtrąciła Pawłowicz.

Gdy Taborowski powtórzył swoje słowa, Pawłowicz powiedziała: - "Dziękuję uprzejmie, ja tylko to chciałam usłyszeć. Jak nie jest źródłem prawa, to w systemie źródeł prawa go nie ma".