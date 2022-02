Trybunał Konstytucyjny o unijnym mechanizmie wiążącym pieniądze z praworządnością

Trybunał Konstytucyjny w środę zajmie się unijnymi przepisami, które umożliwiły stworzenie mechanizmu wiążącego dostęp do środków Unii Europejskiej z praworządnością. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, skierował w tej sprawie wniosek do TK. Również w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy skargi Polski i Węgier na ten mechanizm.

Ziobro: szantaż i przemoc ekonomiczna

Mechanizm wiążący dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności zawarty został w rozporządzeniu, które zostało ostatecznie wynegocjowane na szczycie w Brukseli w grudniu 2020 roku. Jak wynikało z konkluzji szczytu, celem rozporządzenia jest ochrona funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem.

Wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w tej sprawie trafił do TK w grudniu zeszłego roku. Zdaniem Ziobry, mechanizm warunkowości jest rozwiązaniem jaskrawo sprzecznym z polską konstytucją, a "ten szantaż i przemoc ekonomiczna" są stosowane przez Komisję Europejską "do wymuszania zmian w dowolnym obszarze pod pretekstem praworządności".

W konsekwencji prokurator generalny w swoim wniosku zaskarżył do TK przepis Traktatu o funkcjonowaniu UE w zakresie, w którym umożliwia przyjęcie zasad finansowych określających kryteria naruszenia zasad państwa prawnego oraz warunki przyznawania środków budżetowych państwu członkowskiemu UE w zależności od wyniku oceny spełnienia wymogów państwa prawnego.

Uzasadnienie Ziobry i stanowisko Sejmu

Według Ziobry, niezgodne z konstytucją jest też rozumienie tego przepisu, zgodnie z którym uprawnia on Komisję Europejską do oceny spełniania przez państwo członkowskie wymogów państwa prawnego oraz do ewentualnego wskazywania i zastosowania środków ochrony budżetu UE.