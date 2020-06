Trybunał Konstytucyjny: powołanie sędziego przez prezydenta nie podlega dodatkowym ocenom 

TK: rozpatrywanie wniosków niezgodne z konstytucją

Trybunał wskazał też, że takie potencjalne sytuacje zawsze odnoszą się do sędziego w relacji do któregoś z uczestników postępowania. - W innym bowiem przypadku prowadziłyby one do wykorzystania instytucji, której celem jest ochrona konkretnej strony konkretnego postępowania, do zupełnie innego celu, jakim byłoby kompletowanie przez strony "wymarzonych" składów sędziowskich - zaznaczył TK.

Pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie sędziów

W marcu zeszłego roku zespół prasowy SN informując o skierowaniu do TK pytania prawnego przekazał, że na posiedzeniu w Izbie Cywilnej rozpoznawana była skarga kasacyjna w sprawie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej. "Pełnomocnik powodów złożył w SN wniosek o wyłączenie od rozpoznania i orzekania sędziów wyznaczonych do rozpoznania tej sprawy: Kamila Zaradkiewicza, Joanny Misztal-Koneckiej oraz Tomasza Szanciło" - informowano. Wszystkich troje sędziów SN wyznaczonych do tej sprawy zostało powołanych do Izby Cywilnej przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2018 r. Ich kandydatury na sędziów SN zostały przedstawione prezydentowi przez nową Krajową Radę Sądownictwa wybraną w 2018 roku na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o tej Radzie. Pełnomocnik wnioskując o wyłączenie tych trojga sędziów wskazywał wówczas, że uchwały KRS odnoszące się do ich powołania do SN zostały zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sprawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne. Zwracał też uwagę na fakt skierowania do TSUE pytań w tej samej materii przez Sąd Najwyższy. "Wobec powyższego, pełnomocnik powodów wskazywał na dużą i usprawiedliwioną wątpliwość, co do skuteczności powołania sędziów wskazanych do orzekania w tej sprawie. Zdaniem pełnomocnika może się to przełożyć na ważność lub nawet istnienie ewentualnego rozstrzygnięcia" - informowano.