Trybunał po raz trzeci przesuwa rozprawę w sprawie kadencji RPO

Na 12 stycznia 2021 roku przesunięto w Trybunale Konstytucyjnym rozprawę dotyczącą przepisów o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o przepis dotyczący pełnienia obowiązków przez RPO od zakończenia jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. To trzecia zmiana terminu posiedzenia w tej sprawie. Tymczasem nadal nie wybrano nowego RPO, ponieważ Sejm dwukrotnie odrzucił kandydaturę zgłoszonej przez opozycję Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekazał we wtorek, że "pewnie w piątek" ogłoszony zostanie kolejny termin zgłaszania kandydatów.