Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę dotyczącą dostępu do informacji publicznej. Nie stawili się przedstawiciele Sejmu

Trybunał Konstytucyjny miał w środę zająć się wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów o dostępie do informacji publicznej. Rozprawa została jednak odroczona, bo w TK nie stawił się żaden przedstawiciel Sejmu.

Składowi pięciorga sędziów Trybunału wyznaczonemu do tej sprawy przewodniczy sędzia Wojciech Sych, a sprawozdawcą jest sędzia Krystyna Pawłowicz. W składzie znaleźli się jeszcze sędziowie: Stanisław Piotrowicz, Bartłomiej Sochański i Michał Warciński.

Chodzi o obszerny wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów o dostępie do informacji publicznej, który prezes Manowska skierowała do TK w połowie lutego.

Rozprawa odroczona

W środę w TK nie stawił się żaden przedstawiciel Sejmu. Sędzia Wojciech Sych odczytał pismo, które do Trybunału skierowała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Napisała w nim, że w tym samym terminie co rozprawa - w środę o 11 - "odbędzie się drugi dzień obrad 44. posiedzenia Sejmu, w czasie którego o godzinie 11 planowane są głosowania".