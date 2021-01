Rzecznik KSP: widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją

Opozycja i wielu konstytucjonalistów twierdzi, że skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej został obsadzony nieprawidłowo, zasiadali w nim między innymi tak zwani sędziowie dublerzy. W związku z tym w całym kraju dochodziło do protestów .

"Widzieliśmy osoby, które chciały protestować, nie walczyć z policją"

Nadkom. Marczak odniósł się też do taktyki policjantów i wskazał, że głównym celem działań, na którym się zawsze skupiają, jest bezpieczeństwo.

- Nie mogę zatem zgodzić się z osobami, które uważają, że taktyka się zmieniła. To co się zmieniło to brak zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy - podkreślił. -