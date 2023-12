"Niezgodne z konstytucją". TK o karach nakładanych na Polskę przez TSUE

Wnioskował Ziobro

Wniosek do TK w tej sprawie - jeszcze w listopadzie 2021 roku - złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro , który domagał się stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji prawa unijnego odnoszących się do tych kwestii.

Środki tymczasowe

W październiku 2021 roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości miliona euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień ówczesnej Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów. W kwietniu 2023 roku obniżono karę nałożoną na Polskę do 500 tysięcy euro dziennie. TSUE w ogłoszonym w czerwcu br. wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo UE i tym samym uwzględnił skargę KE. Do wydania wyroku w tej sprawie naliczono Polsce ponad 500 milionów euro kar. Wcześniej - we wrześniu 2021 roku - TSUE postanowił, że Polska ma płacić KE 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Naliczanie kar wstrzymano po polsko-czeskim porozumieniu w tej sprawie.