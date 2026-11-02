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Polska

Le Pen skomentowała sytuację w Polsce. Jest reakcja Sikorskiego

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Marine Le Pen i Radosław Sikorski
Radosław Sikorski na temat sytuacji wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA, Paweł Supernak/PAP
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Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen wyraziła "głęboki niepokój" wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Na jej wpis zareagował wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Marine Le Pen odniosła się do sytuacji w Polsce we wpisie na platformie X w niedzielę. "Poważne wydarzenia, które rozgrywają się obecnie w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego, budzą głęboki niepokój. Kontrowersyjne zawieszenie prezesa Trybunału oraz interwencja służb bezpieczeństwa wokół tej instytucji zdają się przypominać siłowe przejęcie kontroli nad organem konstytucyjnym" - napisała polityczka.

Według niej "nie przywraca się praworządności, stwarzając jednocześnie wrażenie, że samemu lekceważy się zasady, na których się ona opiera".

Kandydatka Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji skrytykowała również "obojętność" Unii Europejskiej wobec wydarzeń w Polsce. Jak zauważyła, "nie można twierdzić, że broni się demokracji i praworządności, a jednocześnie milczeć, gdy równowaga konstytucyjna jednego z państw członkowskich jest poważnie zagrożona".

Sikorski odpowiada Le Pen

Radosław Sikorski skomentował tę wypowiedź w osobnym wpisie. "Po Medwiediewie, Orbanie i Farage’u na pomoc naszej patoprawicy rusza Marine Le Pen. Braun i Korwin, sędzia Schmydt. Brawo, Karol Nawrocki" - napisał wicepremier i szef polskiej dyplomacji na portalu X w niedzielę.

Zanim Sikorski odpowiedział Le Pen w osobnym wpisie, skomentował jej wypowiedź pod postem. "Pani Le Pen, jako przyjaciel i sojusznik Francji, Polska nie ingeruje w waszą politykę. Prosimy o okazanie nam szacunku poprzez nieingerowanie w naszą" - czytamy.

Ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego

Seria wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego zaczęła się w piątek po południu, gdy około godziny 18 w piątek na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc. Zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która wskazała, że teraz ona jest sędzią kierującą Trybunałem jako najstarsza stażem.

Przed siedzibą Trybunału odbył się protest, do którego dołączyli politycy prawicy, a prezydent Karol Nawrocki przerwał oficjalną podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy.

O najważniejszych faktach z ostatnich dni piszemy w portalu tvn24.pl.

red. AZ

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyMarine Le PenRadosław SikorskiMedia społecznościowe
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