Polska Le Pen skomentowała sytuację w Polsce. Jest reakcja Sikorskiego Oprac. Maciej Wacławik |

Radosław Sikorski na temat sytuacji wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA, Paweł Supernak/PAP

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Marine Le Pen odniosła się do sytuacji w Polsce we wpisie na platformie X w niedzielę. "Poważne wydarzenia, które rozgrywają się obecnie w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego, budzą głęboki niepokój. Kontrowersyjne zawieszenie prezesa Trybunału oraz interwencja służb bezpieczeństwa wokół tej instytucji zdają się przypominać siłowe przejęcie kontroli nad organem konstytucyjnym" - napisała polityczka.

Według niej "nie przywraca się praworządności, stwarzając jednocześnie wrażenie, że samemu lekceważy się zasady, na których się ona opiera".

Kandydatka Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji skrytykowała również "obojętność" Unii Europejskiej wobec wydarzeń w Polsce. Jak zauważyła, "nie można twierdzić, że broni się demokracji i praworządności, a jednocześnie milczeć, gdy równowaga konstytucyjna jednego z państw członkowskich jest poważnie zagrożona".

Les évènements graves qui se déroulent actuellement en Pologne autour du Tribunal constitutionnel suscitent une profonde inquiétude.



La suspension contestée du président du Tribunal, l’intervention des forces de sécurité autour de cette institution semblent s’apparenter à une… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 1, 2026 Rozwiń

Sikorski odpowiada Le Pen

Radosław Sikorski skomentował tę wypowiedź w osobnym wpisie. "Po Medwiediewie, Orbanie i Farage’u na pomoc naszej patoprawicy rusza Marine Le Pen. Braun i Korwin, sędzia Schmydt. Brawo, Karol Nawrocki" - napisał wicepremier i szef polskiej dyplomacji na portalu X w niedzielę.

Po Medwiediewie, Orbanie i Farage’u na pomoc naszej patoprawicy rusza Marine Le Pen.

Braun i Korwin, sędzia Schmydt.

Brawo @NawrockiKn! https://t.co/lWOtGYAv7n — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 1, 2026 Rozwiń

Zanim Sikorski odpowiedział Le Pen w osobnym wpisie, skomentował jej wypowiedź pod postem. "Pani Le Pen, jako przyjaciel i sojusznik Francji, Polska nie ingeruje w waszą politykę. Prosimy o okazanie nam szacunku poprzez nieingerowanie w naszą" - czytamy.

Ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego

Seria wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego zaczęła się w piątek po południu, gdy około godziny 18 w piątek na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się zarządzenia o przerwie w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na miesiąc. Zostały wydane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która wskazała, że teraz ona jest sędzią kierującą Trybunałem jako najstarsza stażem.

Przed siedzibą Trybunału odbył się protest, do którego dołączyli politycy prawicy, a prezydent Karol Nawrocki przerwał oficjalną podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy.

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red. AZ