Matczak: prezydent uzurpuje sobie prawa, których nie ma

W zeszły piątek, 13 marca, Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Muszą oni zostać zaprzysiężeni przez prezydenta. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie. Karol Nawrocki jednak wciąż tego nie zrobił, a z rządu zaczęły napływać zapowiedzi o "planie B".

Spór o nowych sędziów Trybunału komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślił on, że dyskusja o sposobach na zaprzysiężenie sędziów bez roli prezydenta jest "odsunięciem głównego pytania, dlaczego prezydent uzurpuje sobie prawo, którego nie ma".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego

- Moim zdaniem o to chodzi prezydentowi, o to chodzi prawicy, żebyśmy ciągle mówili o ślubowaniu. My nie powinniśmy mówić o ślubowaniu, tylko pytać prezydenta: panie prezydencie, na jakiej podstawie pan odmawia? - powiedział Matczak.

- Więc ja nie chcę dyskutować, czy ślubowanie jest konieczne, w jakiej formie ono ma być złożone, tylko ja chcę znowu pokazać, że prezydent łamie konstytucję, prezydent znowu uzurpuje sobie prawa i kompetencje, których nie ma - podkreślił profesor.

"A gdyby Hołownia nie odebrał przysięgi od Nawrockiego?"

Matczak ocenił, że Karol Nawrocki "chce dokonać coś, co jego zwolennicy, gdyby było zastosowane wobec niego, nazywaliby zamachem stanu".

Porównał to z sytuacją z zeszłego roku, kiedy to po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta pojawiały się głosy, że marszałek Sejmu mógłby nie przyjąć od niego zaprzysiężenia. - Po drugiej stronie od razu pojawił się krzyk: nie ma podstaw, to jest zamach stanu - mówił Matczak. Dodał, że według prawa rola marszałka Sejmu przy zaprzysiężeniu prezydenta i prezydenta przy zaprzysiężeniu sędziów jest taka sama - "on jest pasywny, on ma tylko przyjąć przysięgę".

- Gdyby Hołownia nie odebrał od Nawrockiego, to byłoby okej? - pytał. - Jeżeli Hołownia nie miał prawa nie odebrać przysięgi, to prezydent nie ma prawa nie odebrać od sędziów - podkreślił.

"To pokazuje, że nie o dobro wspólne tu chodzi"

W ocenie prof. Matczaka postawa prezydenta Nawrockiego sugeruje, że nie ma on zamiaru akceptować wyboru innych sędziów TK, niż tych nominowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jakie są więc perspektywy na powrót do pełnego składu sędziowskiego Trybunału? Jak mówił gość "Faktów po Faktach", na to "będziemy czekali właściwie do następnych wyborów". - Chyba dopiero wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wybierze swoich sędziów, to wtedy prezydent będzie mógł powiedzieć, że przyjmie ślubowanie - mówił.

Dodał, że "tak samo było w przypadku prezydenta Dudy". - Czy Trybunał Konstytucyjny stał się własnością PiSu? To znaczy, że tylko wtedy, kiedy PiS wybiera sędziów, to przepisy są konstytucyjne i nikt ich nie skarży do Trybunału i prezydent akceptuje, natomiast jak druga strona wybiera, to już nie? - pytał Matczak.

- To pokazuje, że prezydentowi znowu nie chodzi o działanie instytucji w taki sposób, żeby one były sprawne. On się godzi nawet na to, że tam zostanie za moment siedmiu czy sześciu sędziów, byleby tylko PiS, jak dojdzie do władzy, mógł dokooptować i potraktować to jako swoją instytucję - ocenił.

Podkreślił, że "Trybunał Konstytucyjny w rozumowaniu Prawa i Sprawiedliwości stał się spółką Skarbu Państwa i to jeszcze taką, którą może obsadzać tylko PiS". - To znowu pokazuje, że nie o dobro wspólne tu chodzi - skwitował Matczak.

Weto dla SAFE? Nawrocki chce "pokazać, że to on chce tutaj rządzić"

Prof. Matczak odniósł się również do postawy Karola Nawrockiego w kontekście jego weta dla rządowej ustawy o pożyczce na zbrojenia SAFE. - Zrobił tak dlatego, że zamiast dbać o dobro Polski, wydaje mu się, że gra w grę, w której może zdobyć punkt dla swojej politycznej drużyny - ocenił.

Jak mówił, "ta sytuacja pokazała, że prezydentowi Nawrockiemu nie chodzi o dobro Polaków i nie chodzi o bezpieczeństwo". - Chodzi o to, żeby pokazać: mój pomysł jest dobry, to, co polskie jest dobre, a to, co unijne jest złe - mówił.

Według Matczaka Karol Nawrocki nie potrafi wznieść się ponad rozgrywki polityczne nawet w tak kluczowych kwestiach jak bezpieczeństwo Polski. - To jest prezydent, który wykorzysta każde narzędzie, które daje mu konstytucja nie po to, żeby współpracować dla dobra Polaków, tylko po to, żeby włożyć kij w szprychy, po to, żeby pokazać, że to on chce tutaj rządzić, chociaż on rządzić absolutnie nie może - powiedział.

OGLĄDAJ: "Z perspektywy politycznej to może być wykorzystane jako przełom"