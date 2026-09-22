Polska Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka wyda opinię Oprac. Adrian Wróbel |

Maciej Berek zaapelował do Karola Nawrockiego o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego TK Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Zapowiedź przyjęcia opinii na sesji plenarnej w Wenecji w dniach 9-10 października opublikowano na stronie internetowej komisji.

Wyjaśniono, że o wydanie opinii wnioskował Komitet Monitorujący PACE, czyli Komitet do spraw Dotrzymywania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy. Jest to jeden z najważniejszych stałych komitetów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jego głównym zadaniem jest sprawdzanie, czy państwa członkowskie przestrzegają fundamentalnych zasad organizacji: demokracji, praworządności i praw człowieka.

W komunikacie Komisji Weneckiej określono, że przedmiotem analiz będą między innymi artykuły 179 i 194 Konstytucji RP. Ten pierwszy stanowi: "Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony".

Artykuł 194 dotyczy składu Trybunału Konstytucyjnego; powołania jego prezesa i wiceprezesa. Zapisano w nim: "Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny".

W drugim punkcie mowa jest o tym, że "Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo jest organem doradczym Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołanym w 1990 roku. Zajmuje się oceną zgodności rozwiązań prawnych z zasadami demokracji, praworządności i praw człowieka. Jej opinie nie są wiążące, ale często wpływają na działania instytucji europejskich.

Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - co dalej

Obecnie trwa pat w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podkreślił we wtorek, że decyzja w sprawie ślubowania Macieja Berka na razie nie zapadła z powodów leżących po stronie Sejmu.

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Wcześniej prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz przekazał, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne". Dodał, że osoba, która zostaje sędzią TK, "musi być krystalicznie czysta".

Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli KPRP, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Kancelaria Prezydenta nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu bieżącego roku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których Karol Nawrocki nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania od nich ślubowania.