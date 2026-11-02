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"Pan prezydent prosił o klucze". Kim są mężczyźni ze zdjęć?

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Prezydent do TK nie dotarł sam. "W kuluarach" o asystencie Nawrockiego
Źródło zdj. gł.: x.com/MaciejBerek
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Domagali się kluczy do pomieszczeń Trybunału Konstytucyjnego i pouczali sędziów. Współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego znaleźli się w centrum wydarzeń, do których doszło w nocy z piątku na sobotę w siedzibie TK. Kim są i jaką rolę odegrali podczas nocnych zajść przy Alei Szucha?

W nocy z 30 na 31 października Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła miesięczną przerwę w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Powołując się na najdłuższy staż sędziowski, ogłosiła, że przejmuje kierowanie pracami Trybunału. Jej decyzje zostały zakwestionowane przez dotychczasowe kierownictwo TK i otoczenie prezydenta.

Przed siedzibą Trybunału zgromadzili się protestujący. Doszło do przepychanek z policją. Na nagraniach z tamtej nocy widać również, jak prezydent Nawrocki przeciska się między osobami stojącymi w drzwiach budynku.

Nawrocki: nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego
Źródło: TVN24

Prezydent nie przyjechał sam. Towarzyszyli mu współpracownicy, których zachowanie zarejestrowano na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych. Sędzia TK Maciej Berek zamieścił w sobotę po godz. 1 w nocy dwa nagrania na platformie X.

"Osoby przedstawiające się jako 'pracownicy Kanc. Prezydenta' próbowali przejąć klucze do pomieszczeń TK" - napisał.

"Pan prezydent prosił o klucze"

Na innym z filmów, który obiegł media społecznościowe, Jakub Nadstawny rozmawia z sędzią Maciejem Berkiem. Zapytany, kim jest, odpowiada: "asystentem pana prezydenta". Następnie przekazuje: - Pan prezydent prosił o klucze.

Berek odpowiada, że budynek Trybunału nie podlega administracji prezydenta. - Panu też nie podlega - ripostuje Nadstawny. Chwilę później pyta sędziów, czy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. - Złożyliśmy ślubowanie - odpowiada stojąca obok Berka sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Nadstawny dopytuje: "Wobec prezydenta?". - Oczywiście tak - potwierdza sędzia.

Według informacji przytoczonych w niedzielnym wydaniu programu "W kuluarach" na antenie TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska wyjaśniała później, że chodziło o klucze do gabinetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

"A pani czytała konstytucję kiedykolwiek?"

Na innym nagraniu, zarejestrowanym na korytarzu budynku Trybunału Konstytucyjnego, widać mężczyznę ubranego w ciemną sportową bluzę, który wdaje się w ostrą dyskusję z Anną Korwin-Piotrowską. Jak ustalił Kamil Dziubka z Onetu, to Paweł Bogdan, zastępca dyrektora jednego z biur Kancelarii Prezydenta. Obok stoi Jakub Nadstawny, wspomniany wcześniej asystent Nawrockiego, rejestrując zajście telefonem.

Na nagraniu Bogdan kwestionuje podstawę prawną, na którą powołuje się Korwin-Piotrowska, przejmując kierowanie Trybunałem. - Wie pani, że wszyscy, nawet wasi prawnicy to podważyli? - mówi. Następnie powołuje się na stanowisko prezydenta. - Wie pani, że prezydent nie uznaje pani jako sędziego nawet? A co dopiero osoby kierującej - dodaje.

W pewnym momencie, zwracając się do Korwin-Piotrowskiej, mężczyzna w bluzie pyta: - A pani czytała konstytucję kiedykolwiek w życiu? Chociaż raz?

W dalszej części rozmowy zarzuca sędziom naruszenie ustawy zasadniczej. - Państwo tę konstytucję złamaliście i pan profesor bardzo dobrze to wie - stwierdza, odnosząc się również do stojącego obok sędziego Sławomira Patyry.

Na nagraniu słychać też odpowiedź, że rozmowy nie będą prowadzone na korytarzu "w sytuacji, w której państwo siłowo wchodzicie" do siedziby TK.

Jakub Nadstawny, czyli "asystent od snusów"

Jakub Nadstawny jest obecnie asystentem Karola Nawrockiego. O tym, jak trafił do najbliższego otoczenia prezydenta, opowiadał w nagraniu opublikowanym 5 czerwca 2025 roku na platformie X przez Daniela Nawrockiego, syna prezydenta. - Byłem kierowcą pana Karola i robiłem filmiki, które widzieliście państwo na Instagramie, na Twitterze, na TikToku - mówił Nadstawny. Zapytany o wiek, odpowiedział: - Rocznikowo mam 22 lata.

- Pracowaliśmy razem w IPN-ie, byłem jego (Karola Nawrockiego - przyp. red.) kierowcą. Po tym czasie kampania prezydencka i tam już był hardcore, jeżdżenie, nagrywanie, asystowanie wszystko naraz - opowiadał z kolei w filmie opublikowanym na kanale Oj Wojtek w serwisie YouTube, którego fragment przypomniano w programie "W kuluarach" na antenie TVN24. W tym samym nagraniu przedstawiał się jako "główny asystent, jedyny asystent" Nawrockiego, dodając: - Nie ma więcej asystentów.

Nadstawny zwrócił na siebie uwagę mediów już we wrześniu 2025 roku. Podczas wizyty Karola Nawrockiego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku kamery zarejestrowały, jak młody asystent głowy państwa wyciąga spod marynarki niewielkie okrągłe pudełko - wyglądające jak paczka woreczków nikotynowych - i przekazuje je prezydentowi. Scena była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Nadstawnego zaczęto określać mianem "snusowego asystenta".

Po wydarzeniach w Trybunale przypomniał ją wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polityk KO zestawił w mediach społecznościowych nagranie z ONZ z filmem przedstawiającym rozmowę Nadstawnego z sędziami w TK. "Asystent od snusów (serio!) żąda w imieniu Prezydenta kluczy do Trybunału Konstytucyjnego" - skomentował Tomczyk w niedzielę na X.

Kim jest Paweł Bogdan?

Według informacji zamieszczonych na stronie Kancelarii Prezydenta RP, wskazywany przez Onet jako bohater nagrań z wnętrza TK Paweł Bogdan jest zastępcą dyrektora w Biurze Wydarzeń Prezydenta kierowanym przez Annę P., która pod koniec września usłyszała zarzut wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy. Pytania o kwestię obecności Pawła Bogdana w TK wysłaliśmy do Kancelarii Prezydenta RP.

Z archiwalnych wersji strony wynika, że Bogdan w kancelarii pracował już za prezydentury Andrzeja Dudy. Pełnił wówczas funkcję dyrektora Biura Wydarzeń Krajowych.

W latach 2014-2018 był radnym PiS na warszawskim Ursynowie. W wyborach samorządowych w 2024 roku kandydował z listy PiS do Rady Dzielnicy Praga-Południe, nie uzyskał jednak mandatu. Jak ustalił Onet, w latach 2021-2024 Bogdan zasiadał w radzie nadzorczej Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyKarol NawrockiPolitykaPrawo i Sprawiedliwość
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