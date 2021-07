Decyzja Trybunału Konstytucyjnego o stosowaniu środków tymczasowych TSUE opublikowana po dwóch dniach

W piątek 16 lipca, po godzinie 17, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ze środy 14 lipca. Kierowany przez Julię Przyłębską TK orzekł wówczas, że wykonywanie środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w Polsce, jest niezgodne z konstytucją . Postępowanie zostało zainicjowane pytaniem skierowanym do TK przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną, która w opinii wielu konstytucjonalistów, prawników i sędziów nie jest sądem w rozumieniu prawa. Sprawę rozpoznawało pięciu sędziów: Bartłomiej Sochański, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski, Jakub Stelina oraz jako przewodniczący sędzia Stanisław Piotrowicz, były poseł PiS i były prokurator w czasach PRL.

Wcześniej tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał komunikat o postanowieniu wiceprezesa TSUE dotyczącym polskiej, nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej tego sądu. Napisano, że "Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Wniosek nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej do TK

Przedmiotem pytania skierowanego do TK przez kwestionowaną jako organ sądowy Izbę Dyscyplinarną była "ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez TSUE do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej".

W uzasadnieniu pytania Izba Dyscyplinarna przekonywała między innymi, że Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania sądownictwa "mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii UE i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej".