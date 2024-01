"Będzie propozycja" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Joński: to bardzo trudne, ale możliwe

Dariusz Joński, polityk Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział, że "będzie przedstawiona propozycja", jak "naprawić Trybunał Konstytucyjny". - Zależy nam na tym, żeby ludzie po tej zmianie uwierzyli, że jest to takie ciało, które jest potrzebne, które nie jest na telefon, które nie jest po to, żeby chronić swoich kolegów - mówił.

Powiedział, że jedną z podstawowych spraw jest to, żeby "naprawić Trybunał Konstytucyjny". - Będzie przedstawiona propozycja, jak to zrobić, bo żeby zbudować państwo prawa i uczciwe państwo, to ten Trybunał musi być naprawiony - stwierdził.

Wskazywał, że "żeby odbudować wiarygodność (...) trzeba to zrobić precyzyjnie i dobrze". - Zależy nam na tym, żeby ludzie po tej zmianie uwierzyli, że jest to takie ciało, które jest potrzebne, które nie jest na telefon, które nie jest po to, żeby chronić swoich kolegów, które faktycznie ma ogromną wiarygodność. To będzie bardzo trudne, ale to jest możliwe - zaznaczył Joński.