Polska Co dalej z czwórką wybranych sędziów? "Stanowisko prezesa TK pozostaje niezmienne" Oprac. Adrian Wróbel |

Korwin-Piotrowska: Jedyną przeszkodą, którą trzeba usunąć, to jest właśnie stanowisko prezesa TK Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czworo wybranych w marcu przez Sejm i niedopuszczonych do pełnienia obowiązków sędziów TK przyszło w czwartek do trybunału, aby przekazać prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu decyzję ETPC nakazującą zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu przez nich obowiązków. Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska przekazała, że ostatecznie spotkali się z wiceprezesem TK, Bartłomiejem Sochańskim ze względu na nieobecność prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda na konferencji przed TK Źródło: PAP/Paweł Supernak

- Wiceprezes Sochański przekazał, że zapoznał się już z decyzją, z postanowieniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania, że nie nawiązaliśmy stosunku służbowego - stwierdziła na konferencji po spotkaniu w TK.

Dodała, że według Sochańskiego, robi on to, na co wskazuje orzeczenie TK. - Pan prezes Sochański powiedział, że z treści tego orzeczenia wynika, że wszystkie organy mają obowiązek nieprzeszkadzania nam w tym, abyśmy podejmowali swoje obowiązki - w związku z czym właśnie to czyni, czyli nie przeszkadza - powiedziała Korwin-Piotrowska.

Dodała, że wdali oni się w polemikę, podkreślając, że "nieprzeszkadzanie" wynikające z treści zabezpieczenia ma polegać na "przydzieleniu gabinetów i umożliwieniu pełnienia obowiązków". - Jedyną przeszkodą, którą trzeba usunąć, to jest właśnie stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, który nas nie chce dopuścić do orzekania - skwitowała sędzia TK.

Decyzja ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, nakazujące Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ETPC o zabezpieczeniu zapadła we wtorek w sprawie skierowanej przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską - to czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK.

Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił ich do Pałacu Prezydenckiego do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je 9 kwietnia w Sejmie, używając sformułowania "wobec prezydenta", a później dokumenty przekazali do Kancelarii Prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że te osoby nie objęły urzędów sędziów TK.

Markiewicz w towarzystwie pozostałych sędziów podczas czwartkowej konferencji prasowej przed wejściem do TK przekazał, że wraz z pozostałymi sędziami przekażą Święczkowskiemu decyzję ETPC. - Wczoraj otrzymaliśmy decyzję ETPC dotyczącą zabezpieczenia, które ma polegać na tym, by organy władzy w Polsce nie przeszkadzały sędziom wybranym 13 marca w objęciu urzędu sędziego. Dzisiaj przekażemy prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję, o której powiedziałem - mówił Markiewicz.

Podkreślił, że sędziowie będą oczekiwać rozmowy i "reakcji prezesa TK, a nie rzecznika na to orzeczenie". - Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna, ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna i my zobaczymy, co przyniosą następne minuty - dodał sędzia TK.

OGLĄDAJ: "Święczkowski i Nawrocki próbują zablokować konstytucyjnych sędziów ustawą"