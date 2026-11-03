Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
NEWS MICHALSKIEGO

Upoważnienie od Bogdana Święczkowskiego dla Stanisława Piotrowicza. "Wątpliwości na pierwszy rzut oka"

|
Bogdan Święczkowski pokazuje legitymację
Mazur: upoważnienie Święczkowskiego jest nieskuteczne ze względów prawnych
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mamy najważniejszy sąd w kraju i nikt nie wie o tym, że pan Święczkowski w zaciszu swojego gabinetu udzielił upoważnienia do zastępowania siebie - mówił w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Komentował dokument, według którego jeszcze w kwietniu Bogdan Święczkowski wyznaczył zastępcę w razie swojej nieobecności.

Dokument opublikowała w poniedziałek rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibór. Wynika z niego, że do kierowania pracami Trybunału w razie swojej nieobecności prezes Bogdan Święczkowski upoważnił sędziego Stanisława Piotrowicza.

Dokument jest datowany na 28 kwietnia 2026 roku. Widnieje pod nim podpis Święczkowskiego.

"Upoważniam sędziego Stanisława Piotrowicza, w czasie nieobecności Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, do:

  • kierowania pracami Trybunału Konstytucyjnego,
  • reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego na zewnątrz,
  • wykonywania innych czynności związanych z aktywnością Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzecznictwa, określonych w ustawach i regulaminie Trybunału Konstytucyjnego,
  • sprawowania nadzoru nad Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego i Biurem Służby Prawnej, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym" - głosi pismo.

Jak czytamy, Święczkowski wydał swoją decyzję "na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym".

W szczególnych sytuacjach Prezes Trybunału może upoważnić innego sędziego Trybunału do wykonywania niektórych kompetencji określonych w ust. 1.
Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Uwagi Dariusza Mazura do upoważnienia Święczkowskiego

Do pisma Święczkowskiego krytycznie odniósł się w programie "News Michalskiego" w TVN24+ wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Wskazał na kilka czynników.

- Już tak na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości to, że ten dokument został przedstawiony z opóźnieniem, dopiero po kilku dniach. Jeżeli taki dokument istniał, to dlaczego on jest wyciągany z rękawa na pewnym etapie? - pytał Mazur. - Taka sytuacja: przyczajony tygrys, ukryty smok, tajny pełnomocnik pana Święczkowskiego - mówił, odnosząc się do Piotrowicza.

Jak jednak dodał, "nie to jest najistotniejsze". - W moim przekonaniu to upoważnienie jest nieskuteczne ze względów czysto prawnych - ocenił. Wskazał na zapis artykułu 12 ustęp 3 ustawy. - Tu jest wyraźnie mowa po pierwsze o "szczególnych sytuacjach", czyli na przykład na okres choroby albo wyjazdu na wakacje prezes udziela upoważnienia - mówił.

- Ale jeszcze bardziej istotne jest wyraźnie mowa o upoważnieniu "innego sędziego Trybunału". Liczba pojedyncza. To znaczy w moim przekonaniu, że może tylko jednego sędziego na tej podstawie upoważnić - podkreślił Mazur. - W moim przekonaniu w świetle tego przepisu ten dokument jest nieskuteczny, ponieważ nie można udzielić kilku takich upoważnień. A wiemy, że takie upoważnienie ma pan wiceprezes Bartłomiej Sochański - wskazał.

Mazur: dokument nie posiada sygnatury

Mazur zwrócił też uwagę, że upoważnienie Święczkowskiego "nie posiada żadnej sygnatury". - Nie jest to normalne. Nie słyszałem również, żeby ten dokument gdziekolwiek był publicznie ujawniony - powiedział.

- Mamy jakąkolwiek spółkę prawa handlowego i w Krajowym Rejestrze Sądowym są ujawniane wszystkie osoby upoważnione do jej reprezentowania i zasady tej reprezentacji. A tu mamy najważniejszy sąd w kraju i nikt nie wie o tym, że pan Święczkowski w zaciszu swojego gabinetu udzielił upoważnienia kolejnej osobie do zastępowania siebie - komentował minister.

- To wszystko sprawia, że ja traktuję ten dokument, w zasadzie pseudodokument, jako znaczoną kartę rzuconą na stół w trudnej sytuacji, która w żadnej mierze nie jest miarodajna i wiarygodna - podsumował gość Patryka Michalskiego.

Bodnar: w piśmie brakuje istotnych elementów

Podobne wątpliwości do upoważnienia wystawionego Piotrowiczowi wyraził w poniedziałek w "Faktach po Faktach" były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - To, co mnie na przykład zastanowiło, to że nie ma sygnatury, numeru porządkowego, nie ma pieczęci urzędowej na tym dokumencie - wymieniał.

Dopytywany czy wobec tego wiarygodna jest dla niego wpisana w tym dokumencie data, Bodnar odparł, że "trudno mu odpowiedzieć". - Mogę dzielić się jedynie moimi doświadczeniami, że tego typu dokumenty są zawsze bardzo starannie przygotowywane, archiwizowane, bo mają bardzo poważne konsekwencje i zawsze ten numer porządkowy plus pieczęć urzędowa są istotną częścią tego typu upoważnień - tłumaczył.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo SprawiedliwościTrybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Kiribati
W lipcu porwała ich burza. Uratowali ich w listopadzie
METEO
JSW
Tomasz Gawlik tymczasowo za sterami Jastrzębskiej Spółki Węglowej
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęła nóż i zaatakowała pasażera tramwaju
Poznań
Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek ma do spłacenia ponad 800 tysięcy, bo uwierzył "pracownikowi banku"
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki
Tusk o Nawrockim: nie ma prawa, nawet jeśli jest prezydentem
Polska
Laptop, komputer, handel, zakupy
Zmiany dla kupujących. Nowy limit wszedł w życie
BIZNES
Podejrzany o molestowanie nieletniej pasażerki samolotu
Podczas lotu molestował nieletnią pasażerkę. Trafił do aresztu
WARSZAWA
Marta Shahbazi - Tamara Gonzalez Costa
Jechały po nagrody, zginęły w katastrofie
Świat
Dwóch mężczyzn złapano z ponad 30 kilogramami różnego rodzaju narkotyków
Dwaj mężczyźni zatrzymani, mieli ponad 30 kilogramów narkotyków
Trójmiasto
imageTitle
Długo wyczekiwany sukces Falkowskiej. Możliwy polski mecz w Indiach
EUROSPORT
Szpital Południowy w Warszawie
Kiedy wyniki kontroli Szpitala Południowego? NFZ podał termin
Zdrowie
Kapitol - siedziba Kongresu USA
Czy Donald Trump obudzi się w innej Ameryce?
Świat
Domański i Tusk
Tusk: złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP
BIZNES
Rusza proces Illii K., obywatela Ukrainy, oskarżonego o sabotaż na zlecenie Rosji
Chciał przelecieć dronem nad samochodem z prezydentem. Proces nie ruszył
Wrocław
Donald Tusk
PILNETusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Polska
Akcja służb na Lotnisku Chopina
Dwa alarmy w samolotach, lotnisko w Modlinie zamknięte na dwie godziny
WARSZAWA
Satelita Swift (wizualizacja)
Fragmenty Swifta mogą spaść na Ziemię już w środę
METEO
Siekiera, którą zatrzymany mężczyzna groził sąsiadom
Biegał z siekierą, groził sąsiadom, że ich zabije
Szczecin
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Radosław Sikorski
"Pragnę uspokoić rodaków". Sikorski o "rezygnacji trzech byłych wiceministrów"
Polska
Potrącenie pieszego na Bemowie
Bus wjechał w pieszą na chodniku. Żeby nie uderzyć w auto przed nim
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpania poruszona po wstrząsającej śmierci piłkarza. "Pustka jest ogromna"
EUROSPORT
zakupy inflacja
Tak jeszcze nie było. Cztery dni bez handlu z rzędu
BIZNES
imageTitle
Znalazł swoje miejsce, kibice go pokochali. Wszystko przerwała tragedia
Najnowsze
Do zdarzenia doszło w Krośnie w bloku przy ulicy Szklarskiej
Według śledczych zabił partnerkę, wyrzucając ją z balkonu. On przedstawia inną wersję, ruszył proces
Martyna Sokołowska
Kadeci liceum o profilu wojskowym, Ukraina
Doniesienia o torturach żołnierzy pod Kijowem. Jest reakcja armii i władz
Świat
Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo Mai z Mławy
Brutalne zabójstwo nastolatki. Proces będzie częściowo jawny. "W jego oczach zobaczyłem pustkę"
WARSZAWA
Marjorie Taylor Greene
Trump 20 minut mówił o stawie. Jego była wyznawczyni nie kryje złości
Świat
Nietypowy gość w przewodzie kominowym
Utknęła w kominie, pomogli jej strażacy
Kielce
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica